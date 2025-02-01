Три человека пострадали в аварии с грузовым тягачом в Челябинске

Здесь столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовой тягач Mercedes-Benz. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, водитель грузовика проигнорировал правило, предписанное дорожным знаком 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено». Таким образом он проехал четыре перекрестка. В Госавтоинспекции подчеркнули, что в отношении водителя составлено четыре административных материала.