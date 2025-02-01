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Три человека пострадали в аварии с грузовым тягачом в Челябинске

ДТП произошло в центре города — по улице Володарского, напротив дома № 21.

Здесь столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовой тягач Mercedes-Benz. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, водитель грузовика проигнорировал правило, предписанное дорожным знаком 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено». Таким образом он проехал четыре перекрестка. В Госавтоинспекции подчеркнули, что в отношении водителя составлено четыре административных материала.

В аварии пострадали водитель легкового автомобиля — мужчина 1981 года рождения -и двое его пассажиров 2007 и 2012 годов рождения.