Павлодарские спасатели предотвратили трагедию на Иртыше

Спасатели напомнили об опасности прогулок по тонкому льду: при кажущейся прочности лёд может быть хрупким, а скрытые пустоты представляют серьезную угрозу для жизни. МЧС также рекомендует родителям проводить профилактические беседы с детьми, объясняя им правила безопасности вблизи водоемов.