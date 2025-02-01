20-летний пассажир погиб в страшной аварии под Минском

Около 14:10 1 февраля, по предварительным данным, 21-летняя женщина-водитель, управляя Hyundai, на 22 км автодороги М-3 «Минск — Витебск» в направлении Минска столкнулась с автомобилем Iveco под управлением 33-летнего водителя, двигающимся впереди и перестраивавшимся в левую полосу. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир. Об этом информирует пресс-служба УВД Миноблисполкома.