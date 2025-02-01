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20-летний пассажир погиб в страшной аварии под Минском

21-летняя женщина-водитель, управляя Hyundai, на 22 км автодороги М-3 «Минск — Витебск» столкнулась с автомобилем Iveco под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир. Об этом информирует пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Источник: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Около 14:10 1 февраля, по предварительным данным, 21-летняя женщина-водитель, управляя Hyundai, на 22 км автодороги М-3 «Минск — Витебск» в направлении Минска столкнулась с автомобилем Iveco под управлением 33-летнего водителя, двигающимся впереди и перестраивавшимся в левую полосу. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир. Об этом информирует пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Hyundai после столкновения выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen, двигающимся во встречном направлении, которым управлял 55-летний водитель. В результате Iveco опрокинулся. Скончался 20-летний пассажир Hyundai.