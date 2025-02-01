В Башкирии на Айгире турист врезался в дерево и сломал руку.

По данным госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел сегодня днем в Белорецком районе во время спуска с горы.
Туристическая группа, состоящая из 16 человек, приехала из Орска и арендовала дом в приюте Айгир. Участники решили ускорить спуск, скатившись со склона горы. В результате 33-летний турист не успел вовремя затормозить и налетел на дерево, получив серьезную травму руки. В приюте ему была оказана помощь врачом, оказавшимся среди гостей. Однако, для дальнейшего лечения и медпомощи потребовалась эвакуация пострадавшего.
Спасатели оперативно выехали на помощь. На снегоходе сотрудники аварийно-спасательной службы эвакуировали пострадавшего до деревни Реветь, где передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение Белорецка.