Двор жилого дома в Петербурге превратился в Венецию из-за аварии

На кадрах видно, что вода затопила двор одного из домов вместе с детской площадкой. Один из жителей плавал по ней на сапе. Также на записи с подписью «Зачем нам ехать в Венецию?! У нас своя!» можно увидеть несколько мужчин в оранжевой спецодежде с инструментами, которые ходят около места происшествия.