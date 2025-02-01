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Со дна Черного моря в Анапе подняли более 40 мешков с мазутом

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Водолазы подняли более 40 мешков с нефтепродуктами со дна Черного моря в Анапе после крушения двух танкеров «Волгонефти». Вес каждого мешка составляет порядка 50 кг, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Залегание фрагментов мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы было зафиксировано в середине января. Всего было обнаружено четыре таких участка. К концу месяца сбор нефтепродуктов со дна ускорили. Для этого мешки, в которые собирают мазут, водолазам сразу опускают на дно при помощи веревок. Глубина погружения водолазных работ составляет 8 м.

«Водолазы подняли еще более 40 мешков с нефтепродуктами со дна моря [за день]. Вес каждого [составляет] порядка 50 кг. В мешки собирают куски мазута и загрязненный грунт со дна в районе пирса в селе Витязево, после заполнения складывают у опор пирса. Поднимают груз на поверхность партиями, когда набирается достаточное для организации транспортировки число мешков», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС России Александр Субочев, чьи слова приводит оперштаб, работы водолазов продолжаются, погода для этого складывается благоприятная.

экология