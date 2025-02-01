Со дна Черного моря в Анапе подняли более 40 мешков с мазутом

«Водолазы подняли еще более 40 мешков с нефтепродуктами со дна моря [за день]. Вес каждого [составляет] порядка 50 кг. В мешки собирают куски мазута и загрязненный грунт со дна в районе пирса в селе Витязево, после заполнения складывают у опор пирса. Поднимают груз на поверхность партиями, когда набирается достаточное для организации транспортировки число мешков», — говорится в сообщении.