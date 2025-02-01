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Водолазы подняли со дна Черного моря 40 мешков с нефтепродуктами

Специалисты подняли более 40 мешков с нефтепродуктами со дна Черного моря в Анапе после крушения двух танкеров «Волгонефти». Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Залежи мазута на дне у основания пирсов вдоль пляжей Анапы обнаружили в середине января на четырех участках. К концу месяца темпы сбора нефтепродуктов увеличили, применив новую технологию: водолазам опускают мешки на дно при помощи веревок. Глубина погружения составляет 8 метров.

Как отметили в оперштабе, в мешки собирают куски мазута и загрязненный грунт со дна в районе пирса в селе Витязево. Водолазы поднимают груз на поверхность партиями, когда набирается достаточное число для организации транспортировки. Вес каждого мешка составляет около 50 кг.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МЧС России Александра Субочева, благоприятные погодные условия позволяют продолжать очистку морского дна.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

экология