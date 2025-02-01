Водолазы подняли со дна Черного моря 40 мешков с нефтепродуктами

Как отметили в оперштабе, в мешки собирают куски мазута и загрязненный грунт со дна в районе пирса в селе Витязево. Водолазы поднимают груз на поверхность партиями, когда набирается достаточное число для организации транспортировки. Вес каждого мешка составляет около 50 кг.