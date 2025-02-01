Забытый воспитательницей шестилетний мальчик скитался один по российскому городу

Инцидент произошел в одном из городских детских садов после прогулки. Шестилетний мальчик замешкался, когда все дети стали заходить в помещение, а воспитательница этого не заметила и закрыла перед ним дверь. Следом зашла другая группа, и педагог, сопровождавший ее, предложил дошкольнику зайти, но тот отказался. Предположительно, он побоялся окончательно потеряться.