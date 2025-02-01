Двое жителей Уфы подозреваются в похищении мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих уфимцев. Они подозреваются в похищении мужчины. Как заявили в пресс-службе СУ СКР по РБ, вечером 31 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Менделеева двое неизвестных избили и похитили мужчину.