На Ставрополье из санатория госпитализировали детей с признаками отравления

«Семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Сейчас совместно с тренерами анализируем покупки детей в магазинах и что могло вызвать такую реакцию. Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало», — говорится в сообщении.