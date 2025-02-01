На Ставрополье из санатория госпитализировали детей с признаками отравления

«Семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Сейчас совместно с тренерами анализируем покупки детей в магазинах и что могло вызвать такую реакцию. Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало», — говорится в сообщении.
Глава города-курорта отметил, что дети из Шебекино находятся в стационаре под присмотром медиков. «Причин для беспокойства нет. Подключены главврачи детской и инфекционной больниц, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры. С родителями медики и сопровождающие находятся на связи», — пояснил Крутников.
По его словам, в пункте пребывания детей провели санитарную обработку всех блоков. По факту происшествия организован оперативный штаб.