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На Ставрополье из санатория госпитализировали детей с признаками отравления

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Семь членов детской спортивной команды из Белгородской области, находившиеся в санатории города Ессентуки на Ставрополье, госпитализированы с признаками отравления. Причина ухудшения самочувствия детей уточняется, сообщил в Telegram-канале глава города Владимир Крутников.

Источник: РИА "Новости"

«Семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Сейчас совместно с тренерами анализируем покупки детей в магазинах и что могло вызвать такую реакцию. Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало», — говорится в сообщении.

Глава города-курорта отметил, что дети из Шебекино находятся в стационаре под присмотром медиков. «Причин для беспокойства нет. Подключены главврачи детской и инфекционной больниц, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры. С родителями медики и сопровождающие находятся на связи», — пояснил Крутников.

По его словам, в пункте пребывания детей провели санитарную обработку всех блоков. По факту происшествия организован оперативный штаб.

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