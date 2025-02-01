Газом пахнет? Без паники: жителям Молдовы объяснили, что это … нюх обострился

«Всё под контролем!» — заявляет глава компании Вадим Чебан и объясняет: причина кроется в увеличенной дозе одоранта — специального вещества, которое добавляют в природный газ, чтобы он был ощутим на запах. Газ-то сам по себе ничем не пахнет, а одорант помогает вовремя заметить утечку.