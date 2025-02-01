Газом пахнет? Без паники: жителям Молдовы объяснили, что это … нюх обострился

Телефоны аварийной службы «Кишинэу-газ» разрываются от звонков встревоженных горожан. Жители Кишинева массово жалуются на резкий запах газа в домах и дворах. Но в «Молдовагаз» всех успокаивают: это не утечка, это просто газ стал пахнуть сильнее.
«Всё под контролем!» — заявляет глава компании Вадим Чебан и объясняет: причина кроется в увеличенной дозе одоранта — специального вещества, которое добавляют в природный газ, чтобы он был ощутим на запах. Газ-то сам по себе ничем не пахнет, а одорант помогает вовремя заметить утечку.
Сейчас специалисты проверяют, не перестарались ли они с «ароматизатором», и анализируют, почему его концентрация изменилась.
Но если вам всё же кажется, что пахнет подозрительно сильно, лучше не надеяться на успокоительные речи и звонить в аварийку. На всякий случай.