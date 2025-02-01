В Башкирии при спуске с Айгира турист из Орска сломал руку

Накануне на Айгире пострадал турист из Орска, передает госкомитет Башкирии по ЧС. По данным ведомства, мужчина сломал руку при спуске с горы.
Как сообщили в пресс-службе госкомитета, группа из 16 туристов отдыхала на турбазе в Айгире. Группа весело проводила время и в какой-то момент они решили для ускорения спуска с горы скатиться. 33-летний мужчина не успел вовремя затормозить, налетел на дерево и сломал руку. Его сразу же привели на турбазу.
— В приюте ему была оказана помощь врачом, оказавшимся среди гостей. Однако, для дальнейшего лечения и медицинской помощи, требовалась эвакуация пострадавшего, — сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.
Чтобы доставить мужчину в больницу вызвали спасателей. Сотрудники ведомства отвезли туриста на снегоходе до места, куда смогла приехать скорая помощь. Медики транспортировали пациента в больницу в Белорецке.
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