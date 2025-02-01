В Башкирии при спуске с Айгира турист из Орска сломал руку

Как сообщили в пресс-службе госкомитета, группа из 16 туристов отдыхала на турбазе в Айгире. Группа весело проводила время и в какой-то момент они решили для ускорения спуска с горы скатиться. 33-летний мужчина не успел вовремя затормозить, налетел на дерево и сломал руку. Его сразу же привели на турбазу.