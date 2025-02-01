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В Уфе задержали двоих подозреваемых в похищении человека

Двое уфимцев во дворе многоэтажки избили и похитили местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

Накануне во дворе многоэтажки на улице Менделеева в Уфе избили и похитили местного жителя. Момент, когда мужчину хватают и насильно сажают в машину, попал на камеру умного домофона.

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, сегодня, 1 февраля, подозреваемых в избиении и похищении нашли и задержали. Совместно с оперативниками МВД следователи установили местонахождение жертвы и личности предполагаемых похитителей. Ими оказались двое жителей Уфы.

Сейчас в отношении двоих уфимец возбуждено уголовное дело по статье похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщили в ведомстве.

— В настоящее время с подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление мотивов и обстоятельств совершенного преступления, — отметили в Следкоме по Башкирии.

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