На юге Китая мальчик подорвал несколько машин, бросив петарду в канализацию

Газета отмечает, что в результате химических реакций в канализации образуются горючие газы, которые могут взорваться или загореться при воздействии пламени или воздуха. Если колодцы долгое время остаются запечатанными, взрыв будет сильнее: по мощности он может не уступать артиллерийскому заряду.