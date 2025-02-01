Самолет Centrum Air вынужденно сел в Туркмении из-за утечки масла в двигателе

«1 февраля 2025 года на борту Centrum Air номер C6 3336 типа A321neo, летевшего из Медины в Фергану, была обнаружена утечка масла в двигателе во время пролета над воздушным пространством Туркменистана. В соответствии с руководством по производству полетов командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту в городе Мары», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Мары, который находится в более чем 1 200 км от Ферганы, прибыл резервный борт для отправки пассажиров до заявленного пункта назначения.
В авиакомпании сообщили, что неисправность устранена и самолет готов к работе в ближайшее время. «Течь масла в двигателе устранена и самолет выполнит технический рейс в Ташкент без пассажиров в скором времени», — добавили в пресс-службе.