Самолет Centrum Air вынужденно сел в Туркмении из-за утечки масла в двигателе

«1 февраля 2025 года на борту Centrum Air номер C6 3336 типа A321neo, летевшего из Медины в Фергану, была обнаружена утечка масла в двигателе во время пролета над воздушным пространством Туркменистана. В соответствии с руководством по производству полетов командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту в городе Мары», — говорится в сообщении.