Умер актер из «Убойной силы»

В театре уточнили, что артиста не стало в субботу, 1 февраля. Известно, что Семеновский родился 19 октября 1943 года. В 1968 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова. В 1968—1969 годах работал штатным актером киностудии «Ленфильм». В труппу Александринского театра он попал в 1969 году и проработал в нем более 55 лет, сыграл 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле «Демагог».