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«Водитель мотоцикла и 16-летний пассажир». Два человека погибли в страшном ДТП с мотоциклом и автомобилем Skoda в Ошмянском районе

Подросток-пассажир и водитель мотоцикла погибли в жутком ДТП под Ошмянами.
Источник: Комсомольская правда

Подросток-пассажир и водитель мотоцикла погибли в жутком ДТП под Ошмянами. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно предварительной информации, 1 февраля примерно в 19.00 неподалеку от деревни Гольшаны Ошмянского района, 27-летний водитель-бесправник (в МВД уточнили, что он никогда не получал прав) в момент выезда со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Skoda. За рулем машины находился 27-летний житель районного центра.

«Водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир погибли», — сообщили в пресс-службе ведомства.

МВД сообщило о смертельном ДТП в Ошмянском районе. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

Сообщается, что на место дорожно-транспортного происшествия выехал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Тем временем Совмин опубликовал новые размеры ставок утильсбора в Беларуси с февраля 2025.

Ранее Минтранс объявил общественное обсуждение изменений в Правилах грузоперевозок.

Кроме того, сумма ущерба в ДТП по европротоколу будет увеличена в Беларуси.

А еще СК сообщил подробности жесткой аварии в Дзержинском районе: «На заднем сиденье было пять детей и женщина».