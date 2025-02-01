«Водитель мотоцикла и 16-летний пассажир». Два человека погибли в страшном ДТП с мотоциклом и автомобилем Skoda в Ошмянском районе

Согласно предварительной информации, 1 февраля примерно в 19.00 неподалеку от деревни Гольшаны Ошмянского района, 27-летний водитель-бесправник (в МВД уточнили, что он никогда не получал прав) в момент выезда со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Skoda. За рулем машины находился 27-летний житель районного центра.