В Полтавской области на Украине произошло землетрясение магнитудой 3,67

В Полтавской области зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,67, информирует госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По данным главного центра специального контроля, в Полтавской области произошло землетрясение. Между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67», — говорится в сообщении ГСЧС.
Толчки были зарегистрированы на глубине три километра.
По данным ГСЧС, в результате случившегося никто не пострадал.
По информации украинского издания «Общественное Полтава», землетрясение почувствовали жители Полтавы. В многоэтажных домах «дрожала мебель», а гаражах произошло «самовольное движение автомобилей».
Ранее жители Полтавы, расположенной в центре Украины, сообщили о подземных толчках.