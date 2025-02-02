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В Полтавской области на Украине произошло землетрясение магнитудой 3,67

В Полтаве в многоэтажных домах «дрожала мебель».

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,67, информирует госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным главного центра специального контроля, в Полтавской области произошло землетрясение. Между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67», — говорится в сообщении ГСЧС.

Толчки были зарегистрированы на глубине три километра.

По данным ГСЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

По информации украинского издания «Общественное Полтава», землетрясение почувствовали жители Полтавы. В многоэтажных домах «дрожала мебель», а гаражах произошло «самовольное движение автомобилей».

Ранее жители Полтавы, расположенной в центре Украины, сообщили о подземных толчках.