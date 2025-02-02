Хинштейн назвал удар ВСУ в Судже нечеловеческим зверством

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже.
Он заявил, что атака киевских боевиков является нечеловеческим зверством.
«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», — написал Хинштейн в Telegram.
По его словам, речь идёт о преступлении, у которого «нет прощения», а также нет сроков давности. Врио губернатора также уточнил, что в настоящее время нет информации о числе пострадавших.
«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже под Курском. Ракеты были запущены боевиками из Сумской области Украины.