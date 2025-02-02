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Хинштейн назвал удар ВСУ в Судже нечеловеческим зверством

Речь идёт о преступлении, у которого нет сроков давности.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже.

Он заявил, что атака киевских боевиков является нечеловеческим зверством.

«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», — написал Хинштейн в Telegram.

По его словам, речь идёт о преступлении, у которого «нет прощения», а также нет сроков давности. Врио губернатора также уточнил, что в настоящее время нет информации о числе пострадавших.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже под Курском. Ракеты были запущены боевиками из Сумской области Украины.