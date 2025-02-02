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Президент Кипра получил сообщение с угрозами

Угрожающие сообщения были отправлены на личный номер президента.

Источник: Аргументы и факты

Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил информацию о получении угрозы, сообщив об этом в интервью журналистам, как передает телеканал Sigma.

Христодулидис отметил, что полностью доверяет действиям властей Республики Кипр и не желает вдаваться в подробности инцидента.

По данным телеканала, угрожающее сообщение было отправлено на личный номер президента неизвестным лицом. В ходе расследования выяснилось, что смс было отправлено заключенным из тюрьмы. В связи с этим в центральной тюрьме был проведен обыск, в котором участвовали 50 сотрудников полиции.

В результате рейда в тюрьме был найден сотовый телефон и зарядное устройство. По информации СМИ, отправителем сообщения оказался Симон Мистриэль Айкут, который находится под следствием по делу о крупном хищении имущества у греков-киприотов.

Ранее сообщалось, что африканским парламентариям, в рамках визита в Россию посетивших ДНР, со стороны Украины начали поступать угрозы.