Президент Кипра получил сообщение с угрозами

По данным телеканала, угрожающее сообщение было отправлено на личный номер президента неизвестным лицом. В ходе расследования выяснилось, что смс было отправлено заключенным из тюрьмы. В связи с этим в центральной тюрьме был проведен обыск, в котором участвовали 50 сотрудников полиции.