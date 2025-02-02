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Хинштейн сообщил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже

Киевские боевики нанесли ракетный удар по интернату в Судже.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ракетный удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже, проинформировал, что в настоящее время ещё нет точной информации о количестве пострадавших.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджане, молюсь вместе с вами!», — написал он в Telegram.

В Минобороны РФ заявили, что киевские боевики нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. По данным ведомства, ракеты были выпущены из Сумской области Украины.

Хинштейн назвал атаку нечеловеческим зверством, а также подчеркнул, что у таких преступлений нет срока давности.

В МО подчеркнули, что данная провокация киевского режима направлена на отвлечение внимания от зверств украинских солдат в Русском Поречном в Курской области.

Ранее сообщалось, что под завалами в Судже могут находиться не менее 90 человек.