Пентагон назвал имя третьего члена экипажа вертолёта, разбившегося в США

Американские военные обнародовали данные о третьем погибшем члене экипажа военного вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk, который врезался в пассажирский самолёт в небе над американской столицей.
Речь идёт о капитане Ребекке Лобах, служившей в авиации с июля 2019 года.
«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — говорится в заявлении Пентагона.
В ведомстве уточнили, что у Лобах не было опыта «развёртываний в боевых условиях», при этом она получила награды. В частности, ей вручали медали «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».
В пятницу Пентагон опубликовал имена лишь двух членов экипажа. Это 28-летний сержант Райан Остин О Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.
Кроме того, американские власти засекретили имя одного из членов экипажа вертолёта. По утверждению Пентагона, это сделано по требованию родственников военного.
Напомним, в небе над Вашингтоном столкнулись вертолёт и пассажирский самолёт. Жертвами столкновения вертолёта и самолёта стали 67 человек, в том числе россияне.