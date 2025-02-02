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В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Местные жители были предупреждены о возможной угрозе.

Источник: Аргументы и факты

В Киевской области прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на данные мониторинговых каналов.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киевской области была активирована в 01:00 по московскому времени.

Местные жители были предупреждены о возможной угрозе, и власти призвали соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что на Украине в городе Ровно раздался взрыв в здании ТЦК, есть погибшие и раненые.