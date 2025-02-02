Ребёнок упал с лестницы и получил травмы в атырауской школе

Когда я пришла в школу на следующий день, там были директор и его заместитель. Оба заявили, что виноват классный руководитель, поскольку она якобы не уследила за ребёнком, и объявили ей выговор. Но как она может быть виновата? Разве за безопасность в школе не отвечает администрация? Директор даже не поинтересовался состоянием ребёнка. Учитель переживает, что её несправедливо обвиняют. Я вижу, что простых учителей наказывают, а те, кто обладает властью, не хотят брать на себя ответственность.