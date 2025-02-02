В Омске из-за сильного тумана задерживаются сразу несколько рейсов

Из-за погодных условий из Омска сегодня не смогли вылететь сразу несколько рейсов: в Москву, Казань и Абакан. Виной всему сильный туман, который накрыл Омск этим утром.
Бортам, которые должны были прилететь в Омск ранним утром, пришлось садиться в Новосибирске. Так, рейс из Домодедово (Москва), авиакомпании S7 отправлен в Толмачево (Новосибирск). До 5:30 в Омске все-таки успели приземлиться несколько рейсов. Два из Москвы и один из Санкт-Петербурга.
В случае нарушения прав в период ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.
Ранее мы сообщали, что вылеты трех рейсов из Омска задержались на 10 часов.