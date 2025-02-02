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В Екатеринбурге загорелось административное здание

Спасатели делают все возможное для полного устранения возгорания.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге продолжаются работы по тушению пожара в административном здании, охватившем площадь в 360 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, возгорание удалось локализовать, и на данный момент нет данных о пострадавших. Спасательные службы активно работают на месте происшествия.

Пожар возник вблизи 7-й больницы на улице Вилонова. Пожарно-спасательные подразделения сосредоточены на ликвидации огня, который затронул кровлю двухэтажного здания. Власти продолжают следить за ситуацией и обеспечивают безопасность в районе происшествия.

На данный момент спасатели делают все возможное для полного устранения возгорания и предотвращения его дальнейшего распространения. Информация о причинах пожара пока не раскрыта.

Ранее в Москве загорелся хостел, расположенный в здании на территории бывшего предприятия. Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. метров.