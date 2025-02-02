Около Сум на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы произошли в районе Сум на Украине, информирует телеканал ТСН.
«Сумы/район — взрывы», — рассказали журналисты.
В Сумской области звучит воздушная тревога.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в 22:24 мск.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киевской области. В регионе также прогремели взрывы.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.