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Около Сум на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Кроме того, взрывы произошли в Киевской области.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в районе Сум на Украине, информирует телеканал ТСН.

«Сумы/район — взрывы», — рассказали журналисты.

В Сумской области звучит воздушная тревога.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в 22:24 мск.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киевской области. В регионе также прогремели взрывы.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.