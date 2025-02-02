Newsweek: в реке Потомак в Вашингтоне, где упал самолет, нашли тело мужчины

В Вашингтоне спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины в реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом в ночь на четверг, сообщает журнал Newsweek.
По информации издания, поисковые работы продолжались среди обломков самолета, и в районе моста Вудро Вильсона было найдено тело взрослого мужчины.
Власти уточнили, что смерть этого мужчины не связана с авиакатастрофой, что вызывает дополнительные вопросы о причинах его гибели. В настоящее время полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и установить личность найденного.
Напомним, в небе над Вашингтоном столкнулись вертолёт и пассажирский самолёт. Жертвами столкновения вертолёта и самолёта стали 67 человек, в том числе россияне.