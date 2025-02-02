На складах в центре Харькова начался пожар после попадания беспилотника

В центре Харькова произошел крупный пожар, охвативший площадь около двух тысяч квадратных метров. По информации издания «Общественное Харьков», возгорание произошло в результате удара беспилотника по складам и производственным помещениям.
Согласно сообщениям, в регионе была объявлена воздушная тревога, которая началась в 23:49 по московскому времени. Пожарные службы работают на месте происшествия, пытаясь локализовать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение.
Ситуация остается напряженной, и власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности.
Ранее в Волгоградской области из-за украинской атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание было ликвидировано, однако в результате происшествия пострадал один из рабочих.