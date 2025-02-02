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Танкист группировки «Центр» рассказал, как икона спасла его от осколка

Боец носил икону в своем нагрудном кармане.

Источник: Аргументы и факты

Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Крупин, удостоенный медали «За отвагу», поделился трогательной историей о том, как икона, подаренная ему братом, спасла ему жизнь во время боевых действий. Об этом сообщает минобороны РФ.

Танкист отметил, что весь экипаж остался невредимым, и выразил благодарность своему брату за этот ценный подарок. Икона находилась в его нагрудном кармане рядом с телефоном, и именно она стала защитой для Крупина, когда осколок повредил телефон, но застрял в иконе.

Крупин также рассказал о сложной обстановке на передовой, где украинские войска использовали FPV-дроны и обстреливали позиции российских сил. В условиях жестких атак, когда противник попадал в триплексы танка, командир передавал указания по внутренней радиосвязи, и Крупин, полагаясь на голос командира, продолжал движение, несмотря на ограниченную видимость. Этот опыт стал для него настоящим испытанием, требующим мужества и решимости.

Ранее боец специальной военной операции (СВО) из Забайкалья Александр Абрамцев рассказал, как во время обстрела остался жив благодаря найденной в окопе иконе с его именем.