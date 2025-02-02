Танкист группировки «Центр» рассказал, как икона спасла его от осколка

Крупин также рассказал о сложной обстановке на передовой, где украинские войска использовали FPV-дроны и обстреливали позиции российских сил. В условиях жестких атак, когда противник попадал в триплексы танка, командир передавал указания по внутренней радиосвязи, и Крупин, полагаясь на голос командира, продолжал движение, несмотря на ограниченную видимость. Этот опыт стал для него настоящим испытанием, требующим мужества и решимости.