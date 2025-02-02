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ABC: подъем обломков самолета из реки Потомак начнется 3 февраля

На извлечение фрагментов авиалайнера компании American Airlines потребуется около трех дней, уточнила телекомпания.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Армейский корпус инженеров США готовит операцию по подъему обломков разбившихся самолета и вертолета из реки Потомак, которая начнется 3 февраля. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, первоочередной задачей станет извлечение фрагментов авиалайнера компании American Airlines, на что потребуется около трех дней. После этого команда приступит к подъему обломков военного вертолета Black Hawk.

Крупные фрагменты планируется поднять к 8 февраля, после чего специалисты сосредоточатся на поиске мелких обломков с помощью специальных корзин. Полное завершение работ ожидается к 12 февраля.