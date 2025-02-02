ABC: подъем обломков самолета из реки Потомак начнется 3 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Армейский корпус инженеров США готовит операцию по подъему обломков разбившихся самолета и вертолета из реки Потомак, которая начнется 3 февраля. Об этом сообщила телекомпания ABC.
По ее данным, первоочередной задачей станет извлечение фрагментов авиалайнера компании American Airlines, на что потребуется около трех дней. После этого команда приступит к подъему обломков военного вертолета Black Hawk.
Крупные фрагменты планируется поднять к 8 февраля, после чего специалисты сосредоточатся на поиске мелких обломков с помощью специальных корзин. Полное завершение работ ожидается к 12 февраля.