В Иркутской области в пожаре погибли женщина и ребенок

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Тела погибших женщины и ребенка обнаружили при разборе завалов на месте возгорания частного дома в микрорайоне Ново-Иркутский в рабочем поселке Маркова. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.
«По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в Telegram-канале МЧС России, погибшей женщине был 51 год, а ее сыну — 10 лет. Открытое горение на площади 150 кв. м ликвидировали 22 специалиста и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.