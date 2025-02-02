В Иркутской области в пожаре погибли женщина и ребенок

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в Telegram-канале МЧС России, погибшей женщине был 51 год, а ее сыну — 10 лет. Открытое горение на площади 150 кв. м ликвидировали 22 специалиста и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.