Житель Челябинска поджег квартиру после конфликта с сожительницей

«С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Исковое заявление потерпевшей о возмещении причиненного ущерба удовлетворено судом в полном объеме», — рассказали в пресс-центре областной прокуратуры.