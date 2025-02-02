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Житель Челябинска поджег квартиру после конфликта с сожительницей

Житель Челябинска осужден за поджог квартиры сожительницы после конфликта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в апреле 2024 года в Курчатовском районе.

Днем между сожителями произошла ссора, в какой-то момент 51-летний мужчина решила спалить квартиру.

Огонь уничтожил имущество на общую сумму свыше 580 тыс. рублей. Отметим, квартира находится на девятом этаже.

После этого на злоумышленника завели дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

«С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Исковое заявление потерпевшей о возмещении причиненного ущерба удовлетворено судом в полном объеме», — рассказали в пресс-центре областной прокуратуры.

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