Житель Челябинска поджег квартиру после конфликта с сожительницей

Все произошло в апреле 2024 года в Курчатовском районе.
Днем между сожителями произошла ссора, в какой-то момент 51-летний мужчина решила спалить квартиру.
Огонь уничтожил имущество на общую сумму свыше 580 тыс. рублей. Отметим, квартира находится на девятом этаже.
После этого на злоумышленника завели дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
«С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Исковое заявление потерпевшей о возмещении причиненного ущерба удовлетворено судом в полном объеме», — рассказали в пресс-центре областной прокуратуры.