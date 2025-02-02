Бастрыкин затребовал доклад о попытке убийства 16-летней девушки в Перми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о покушении на убийство 16-летней девушки в Перми, сообщает телеграм-канал следственного комитета России.
Речь идёт о попытке убийства несовершеннолетней в Дзержинском районе. Инцидент произошёл 30 января. По данным СУ СКР по Пермскому краю, 26-летний мужчина начал избивать, а затем душить девушку, когда они были у него в квартире. Причиной стала ревность. Жизнь пострадавшей удалось спасти матери мужчины, которая также находилась в квартире и успела остановить насилие. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на случившееся.
«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет следком.
Напомним, 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетней, задержали. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.