Бастрыкин затребовал доклад о попытке убийства 16-летней девушки в Перми

Речь идёт о попытке убийства несовершеннолетней в Дзержинском районе. Инцидент произошёл 30 января. По данным СУ СКР по Пермскому краю, 26-летний мужчина начал избивать, а затем душить девушку, когда они были у него в квартире. Причиной стала ревность. Жизнь пострадавшей удалось спасти матери мужчины, которая также находилась в квартире и успела остановить насилие. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство».