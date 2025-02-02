На красноярском автовокзале лжеохранник украл вещи приезжего

Потерпевший обратился к охране комплекса, чтобы сдать имущество на хранение. «Представившийся охранником мужчина забрал у него чемодан и рюкзак. Однако, вернувшись за ними, хозяин увидел, что в вещах отсутствуют телефон и ноутбук. Причиненный ущерб составил 78 тысяч рублей», — рассказали в полиции.