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На красноярском автовокзале лжеохранник украл вещи приезжего

38-летнего красноярца будут судить по обвинению в краже ноутбука и телефона у жителя Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

Преступление было совершено на автовокзале.

Потерпевший обратился к охране комплекса, чтобы сдать имущество на хранение. «Представившийся охранником мужчина забрал у него чемодан и рюкзак. Однако, вернувшись за ними, хозяин увидел, что в вещах отсутствуют телефон и ноутбук. Причиненный ущерб составил 78 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался ранее не судимый красноярец, который не был официально трудоустроен в охране автовокзала. Похищенное имущество он успел сдать в комиссионный магазин, а вырученные деньги — потратить. Правоохранителям удалось вернуть только телефон.

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» окончено. Наказать красноярца могут штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными, исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 5 лет.