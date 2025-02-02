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В Екатеринбурге вспыхнуло административное здание на Учителей

В Екатеринбурге произошел мощный пожар в административном здании.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля произошел мощный пожар. По данным МЧС, на улице Учителей загорелась кровля административного здания. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

— Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара были повреждены имущество, кровля гаража, моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля «Газель», — сообщили в МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 3:10 утра. К 4:32 пожарным удалось полностью потушить огонь. В тушении пожара были задействованы 35 спасателей и 14 единиц спецтехники.

Напомним, 1 февраля сотрудники МЧС спасли двух детей, которые провалились под лед в Сысерти.

пожары
МЧС