В Екатеринбурге вспыхнуло административное здание на Учителей

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля произошел мощный пожар. По данным МЧС, на улице Учителей загорелась кровля административного здания. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.
— Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара были повреждены имущество, кровля гаража, моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля «Газель», — сообщили в МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 3:10 утра. К 4:32 пожарным удалось полностью потушить огонь. В тушении пожара были задействованы 35 спасателей и 14 единиц спецтехники.
Напомним, 1 февраля сотрудники МЧС спасли двух детей, которые провалились под лед в Сысерти.