В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В красноярской семье, отравившейся дихлофосом прошлой осенью, умер трехмесячный ребенок, сообщила краевая прокуратура.
«Сегодня ранним утром в селе Красная Сопка погиб трехмесячный ребенок. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено. Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся», — говорится в релизе.
По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия из-за рвотных масс, насильственных следов на теле младенца не обнаружили.
Следователи назначили проверку, ее результаты проконтролирует прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия в селе Красная Сопка произошла более двух месяцев назад. Семья из шести человек — родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет — утром 21 сентября обратилась к медикам с жалобами на тошноту и рвоту.
Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали, но состояние детей ухудшалось, спасти их не удалось. Родители поправились, причем мать в то время была на девятом месяце беременности. В начале ноября у нее родился здоровый мальчик.
Следователи установили, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, родители и дети в это время находились на улице. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветривалось, была открыта только форточка.
Судебные медики выяснили, что причиной смерти детей стали инсектициды. Главе семейства предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.