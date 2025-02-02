СК завел уголовное дело после ДТП с двумя погибшими в Ошмянском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Говорится, что по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими в Ошмянском районе было заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Предварительно удалось установить, что в субботу, 1 февраля, в вечернее время около агрогородка Гольшаны Ошмянского района 27-летний водитель не пропустил автомобиль Skoda, который ехал по главной дороге.
В результате случившегося столкновения мотоциклист и 16-летний пассажир получили травмы, от которых скончались на месте. Что касается водителя авто, то его с травмами доставили в больницу.