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В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком

В Иркутской области при пожаре погибли женщина и десятилетний ребенок.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 2 фев — РИА Новости. Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.

«На пожаре погибли мать и сын. В микрорайоне Ново-Иркутский загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 51-летней женщины и 10-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

На тушении работали 22 спасателя и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.

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