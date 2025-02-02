В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком

ИРКУТСК, 2 фев — РИА Новости. Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
«На пожаре погибли мать и сын. В микрорайоне Ново-Иркутский загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 51-летней женщины и 10-летнего мальчика», — говорится в сообщении.
На тушении работали 22 спасателя и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.