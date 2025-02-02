Оторвала пешеходу ногу на полной скорости автоледи из Комсомольска-на-Амуре

Как отметили в ГАИ, 22-летняя автоледи получила права в 2022 году. За это время она семь раз привлекалась к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Медосвидетельствование после жуткого ночного ДТП признаков алкогольного опьянения у неё не выявило.