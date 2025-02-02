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Оторвала пешеходу ногу на полной скорости автоледи из Комсомольска-на-Амуре

В центре Комсомольска-на-Амуре девушка-водитель на полной скорости влетела в пешехода, переходившего улицу.

Источник: Соцсети

От удара мужчине оторвало ногу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.

ДТП произошло 2 февраля в 00:35 на проспекте Ленина. 22-летняя водитель Honda Accord двигалась в сторону Октябрьского на высокой скорости. В это время на «зебру» в районе дома № 21 вышел 60-летний мужчина — светофор работал в ночном режиме. Комсомольчанка не стала тормозить, врезалась прямо в пешехода и поехала дальше.

Столкновение было настолько мощным, что у горожанина оторвало правую ногу. Другие водители вызвали ему скорую и оказали первую медицинскую помощь до приезда медиков. Сейчас мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

Как отметили в ГАИ, 22-летняя автоледи получила права в 2022 году. За это время она семь раз привлекалась к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Медосвидетельствование после жуткого ночного ДТП признаков алкогольного опьянения у неё не выявило.