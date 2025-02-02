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Семья из Бухарской области отравилась солеными огурцами: одна женщина скончалась

Vaib.uz (Узбекистан. 2 февраля). В Шафирканском районе Бухарской области произошла трагедия: четыре члена одной семьи отравились домашними солеными огурцами, которые были законсервированы два года назад. Об этом сообщил телеканал «Миллий».

После употребления заготовок у всех членов семьи появились симптомы ботулизма, и они были госпитализированы. Врачам удалось спасти троих пострадавших, но одна женщина провела 20 дней в коме и скончалась.

Что такое ботулизм и почему он так опасен?

Ботулизм — это опасное инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается с ноября по май. Основная причина заражения — неправильное консервирование продуктов в домашних условиях.

Как можно заразиться ботулизмом?

Употребление испорченных консервов.

Хранение вяленой и копчёной рыбы без соблюдения санитарных норм.

Заготовка мясных продуктов в ненадлежащих условиях.

Как распознать опасные консервы?

Если у консервов есть следующие признаки, их категорически нельзя употреблять:

Вздутые крышки на банках.

Изменение цвета содержимого.

Помутнение жидкости внутри.

Необычный или неприятный запах.