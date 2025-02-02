Семья из Бухарской области отравилась солеными огурцами: одна женщина скончалась

После употребления заготовок у всех членов семьи появились симптомы ботулизма, и они были госпитализированы. Врачам удалось спасти троих пострадавших, но одна женщина провела 20 дней в коме и скончалась.
Что такое ботулизм и почему он так опасен?
Ботулизм — это опасное инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается с ноября по май. Основная причина заражения — неправильное консервирование продуктов в домашних условиях.
Как можно заразиться ботулизмом?
Употребление испорченных консервов.
Хранение вяленой и копчёной рыбы без соблюдения санитарных норм.
Заготовка мясных продуктов в ненадлежащих условиях.
Как распознать опасные консервы?
Если у консервов есть следующие признаки, их категорически нельзя употреблять:
Вздутые крышки на банках.
Изменение цвета содержимого.
Помутнение жидкости внутри.
Необычный или неприятный запах.