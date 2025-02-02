МВД продолжает задерживать разыскиваемых преступников за пределами страны

Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге. В городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента.
Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов. С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскано 11 преступников. На территории нашей страны для компетентных органов других стран разыскано 44 преступника.