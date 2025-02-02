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МВД продолжает задерживать разыскиваемых преступников за пределами страны

МВД во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ продолжает работу по установлению местонахождения разыскиваемых преступников и их задержанию.

Так, в городе Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации брал у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге. В городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента.

Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов. С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскано 11 преступников. На территории нашей страны для компетентных органов других стран разыскано 44 преступника.