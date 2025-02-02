МВД продолжает задерживать разыскиваемых преступников за пределами страны

МВД во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ продолжает работу по установлению местонахождения разыскиваемых преступников и их задержанию.

Так, в городе Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации брал у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.