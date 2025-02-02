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В Башкирии нашли тело погибшего в пожаре 61-летнего мужчины

Спасатели МЧС потушили пожар в Туймазинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 февраля, в Туймазинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По предоставленным данным, пожар произошел на Школьной улице в деревне Фрунзе. Огонь ликвидировали на площади 24 квадратных метров. Тело обнаружили во время тушения в одной из комнат.

Погибшим оказался 61-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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