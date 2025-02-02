Наваривалась на стариках: сотрудницу банка осудили за кражу денег у 14 пенсионеров

«С ноября 2021 года по май 2023 года сотрудница банка, имея доступ к базе данных о счетах граждан, находила сведения о наличии накоплений у пенсионеров и формировала от их имени заявления о переводе денежных средств на свои расчетные счета», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.