Наваривалась на стариках: сотрудницу банка осудили за кражу денег у 14 пенсионеров

В Хабаровске вынесли приговор по уголовному делу о краже четырех миллионов рублей у пенсионеров. На скамье подсудимых в суде Николаевска-на-Амуре оказалась 29-летняя местная жительница. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На женщину завели два уголовных дела: о краже и неправомерном доступе к компьютерной информации.
«С ноября 2021 года по май 2023 года сотрудница банка, имея доступ к базе данных о счетах граждан, находила сведения о наличии накоплений у пенсионеров и формировала от их имени заявления о переводе денежных средств на свои расчетные счета», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Всего женщина украла четыре миллиона рублей, принадлежащих 14 пожилым людям. Причиненный ущерб кредитно-финансовая организация возместила в полном объеме.
А сотрудницу банка приговорили к четырем годам колонии общего режима.