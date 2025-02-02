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Наваривалась на стариках: сотрудницу банка осудили за кражу денег у 14 пенсионеров

Сотрудница банка в Хабаровском крае украла у пенсионеров четыре миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вынесли приговор по уголовному делу о краже четырех миллионов рублей у пенсионеров. На скамье подсудимых в суде Николаевска-на-Амуре оказалась 29-летняя местная жительница. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На женщину завели два уголовных дела: о краже и неправомерном доступе к компьютерной информации.

«С ноября 2021 года по май 2023 года сотрудница банка, имея доступ к базе данных о счетах граждан, находила сведения о наличии накоплений у пенсионеров и формировала от их имени заявления о переводе денежных средств на свои расчетные счета», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Всего женщина украла четыре миллиона рублей, принадлежащих 14 пожилым людям. Причиненный ущерб кредитно-финансовая организация возместила в полном объеме.

А сотрудницу банка приговорили к четырем годам колонии общего режима.