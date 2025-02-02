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Под Минском 20-летний пассажир погиб в лобовом ДТП Hyundai и Volkswagen

Смертельное ДТП случилось под Минском 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском 20-летний пассажир погиб в лобовом ДТП Hyundai и Volkswagen. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Согласно предварительным данным, 1 февраля примерно в 14.10 21-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, ехала на 22 километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» в направлении столицы и врезалась в ехавший впереди Iveco, который перестраивался из правой полосы в левую. За рулем указанного авто находился 33-летний водитель.

Смертельное ДТП случилось под Минском 1 февраля. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

После этого автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen, за рулем которого находился 55-летний водитель.

«В результате столкновения автомобиль Iveco опрокинулся. 20-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался», — рассказали в милиции.

Ранее два человека погибли в страшном ДТП с мотоциклом и автомобилем Skoda в Ошмянском районе: «Водитель мотоцикла и 16-летний пассажир».

Тем временем СК завел уголовное дело после ДТП с двумя погибшими в Ошмянском районе.

А еще Беларусь увеличила тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля 2025 года.