Под Минском 20-летний пассажир погиб в лобовом ДТП Hyundai и Volkswagen

Согласно предварительным данным, 1 февраля примерно в 14.10 21-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, ехала на 22 километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» в направлении столицы и врезалась в ехавший впереди Iveco, который перестраивался из правой полосы в левую. За рулем указанного авто находился 33-летний водитель.