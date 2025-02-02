Под Минском 20-летний пассажир погиб в лобовом ДТП Hyundai и Volkswagen. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Согласно предварительным данным, 1 февраля примерно в 14.10 21-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, ехала на 22 километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» в направлении столицы и врезалась в ехавший впереди Iveco, который перестраивался из правой полосы в левую. За рулем указанного авто находился 33-летний водитель.
Смертельное ДТП случилось под Минском 1 февраля. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
После этого автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen, за рулем которого находился 55-летний водитель.
«В результате столкновения автомобиль Iveco опрокинулся. 20-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался», — рассказали в милиции.
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