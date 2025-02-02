Хабаровчанин хотел помочь со снятием наличных и стал жертвой грабежа

Инцидент произошёл в октябре 2024 года. Всё началось, когда подсудимый Антон* попросил у незнакомца Леонида* обналичить деньги через его банковскую карту. Однако, когда Леонид проверил баланс на своей карте и убедился, что перевод не прошел, он спокойно сел в такси и направился в аэропорт. Антон не остановился и, чтобы продолжить свои преступные намерения, подъехал к такси на автомобиле своего родственника и заблокировал выезд. Он начал угрожать Леониду и кричать на него, обвиняя в хищении своих денег.