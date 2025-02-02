Хабаровчанин хотел помочь со снятием наличных и стал жертвой грабежа

В Хабаровске осудили местного жителя за скандальный грабёж пассажира такси на парковке вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Инцидент произошёл в октябре 2024 года. Всё началось, когда подсудимый Антон* попросил у незнакомца Леонида* обналичить деньги через его банковскую карту. Однако, когда Леонид проверил баланс на своей карте и убедился, что перевод не прошел, он спокойно сел в такси и направился в аэропорт. Антон не остановился и, чтобы продолжить свои преступные намерения, подъехал к такси на автомобиле своего родственника и заблокировал выезд. Он начал угрожать Леониду и кричать на него, обвиняя в хищении своих денег.
Испугавшийся Леонид вышел из такси и направился к автомобилю Антона, чтобы решить спор мирным путём. Однако Антон не успокоился и, привлекая внимание окружающих, потребовал от Леонида передать ему его сотовый телефон, заявив, что тот украл его деньги. Леонид отдавать гаджет не хотел, но Антон выхватил устройство из рук и скрылся с ним.
Позже, в ходе расследования, телефон был возвращён потерпевшему. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В суде выяснилось, что Антон уже был ранее привлечен к уголовной ответственности за имущественные преступления и имел неснятую судимость.
Суд, учитывая личность подсудимого, степень общественной опасности его деяния и смягчающие обстоятельства, приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
*Имена изменены.