Силовики раскрыли крупную сеть по поставке опасных медпрепаратов в Узбекистан

Самый большой объём нелегальных лекарств был обнаружен в Бухаре. В одном из домов нашли 89 226 единиц медикаментов, которые изначально должны были находиться в транзитной зоне и вывозиться за пределы Узбекистана, но преступники решили оставить их в стране.