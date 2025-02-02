Силовики раскрыли крупную сеть по поставке опасных медпрепаратов в Узбекистан

Операция проводилась одновременно в Ташкенте, Ташкентской, Кашкадарьинской и Бухарской областях. Правоохранители изъяли более 204 тысяч единиц лекарств 93 наименований, которые находились в теневом обороте.
Как работала преступная схема?
Первый этап: Перехват в Ташкенте.
Оперативники остановили грузовой автомобиль в Учтепинском районе столицы, в котором без документов перевозились 42 777 единиц различных медикаментов.
Второй этап: Выявление склада в Чирчике.
Следователи быстро установили, кто должен был принять груз, и провели обыск в доме получателя в Чирчике. Там обнаружили 72 540 единиц лекарств, которые хранились в нарушение всех норм.
Третий этап: Источник в Кашкадарье.
Правоохранители установили, что парию медпрепаратов отправил житель Гузарского района Кашкадарьинской области, который организовал незаконные поставки по стране. Он также был задержан.
Четвёртый этап: Нурафшон.
Часть партии была направлена в город Нурафшон, где женщина-хозяйка одного из домов добровольно передала оперативникам 11 150 единиц медицинских препаратов.
Пятый этап: Крупная партия в Бухаре.
Самый большой объём нелегальных лекарств был обнаружен в Бухаре. В одном из домов нашли 89 226 единиц медикаментов, которые изначально должны были находиться в транзитной зоне и вывозиться за пределы Узбекистана, но преступники решили оставить их в стране.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, силовики устанавливают всех участников преступной схемы.
Будьте аккуратны
Этот случай стал очередным подтверждением опасности теневого оборота медицинских препаратов, так как нелегальные лекарства могут содержать поддельные компоненты, просроченные или опасные для здоровья вещества.
Будьте внимательны при покупке медикаментов и приобретать их только в проверенных аптеках с сертифицированной продукцией.