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В Перми повалили на пол и избили девочку в очереди в супермаркете

Полиция проводит проверку по факту случившегося в микрорайоне Крохалева.

Источник: Аргументы и факты

Девочку повалили на пол и избили в очереди в одном из супермаркетов в Перми.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Плохие новости Пермь» 2 февраля. Он опубликовал видео, снятое очевидцами возле кассы в супермаркете в микрорайоне Крохалева. На кадрах видно девушку, которая лежит на полу. Вокруг неё — потасовка. Сотрудница магазина пытается отогнать нескольких мужчин и просит их покинуть магазин.

«Взрослые люди напали на подростка, положили на пол и начали бить. Всё из-за того, что их поторопили в очереди за пивом», — цитирует телеграм-канал очевидцев.

Уточняется, что один из мужчин пнул девочку ногой по голове, когда та лежала на полу.

В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что в правоохранительные органы не поступало сообщений по факту случившегося. Однако представители правопорядка уже проверяют информацию о происшествии.

«Сотрудниками полиции инициирована проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.