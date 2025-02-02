В Перми повалили на пол и избили девочку в очереди в супермаркете

О происшествии сообщил телеграм-канал «Плохие новости Пермь» 2 февраля. Он опубликовал видео, снятое очевидцами возле кассы в супермаркете в микрорайоне Крохалева. На кадрах видно девушку, которая лежит на полу. Вокруг неё — потасовка. Сотрудница магазина пытается отогнать нескольких мужчин и просит их покинуть магазин.