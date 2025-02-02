В центре Новосибирска загорелся ресторан на улице Ленина

По информации спасательного ведомства, в подсобке ресторана загорелась вытяжка. Дым стал проникать в другие помещения, после чего 25 работников и гостей заведения вышли на улицу. Огнеборцы за полчаса потушили вытяжку и с помощью тепловизора проверили подсобное помещение на наличие других очагов горения.