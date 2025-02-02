В центре Новосибирска загорелся ресторан на улице Ленина

2 февраля в центре Новосибирска произошло возгорание в ресторане грузинской кухни, который располагается в здании по ул. Ленина, 12. Прибывшие на место ЧП пожарные не допустили распространения огня.
По информации спасательного ведомства, в подсобке ресторана загорелась вытяжка. Дым стал проникать в другие помещения, после чего 25 работников и гостей заведения вышли на улицу. Огнеборцы за полчаса потушили вытяжку и с помощью тепловизора проверили подсобное помещение на наличие других очагов горения.
Всего в ликвидации пожара приняли участие 25 бойцов МЧС и 8 спецавтомобилей. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
1 февраля на территории Новосибирской области произошло 14 пожаров. В огненных ЧП погибли трое пенсионеров, которые проживали в разных районах НСО.
Иван ЛУДНОВ.