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В центре Новосибирска загорелся ресторан на улице Ленина

Посетители заведения экстренно эвакуировались на улицу.

Источник: МЧС РФ

2 февраля в центре Новосибирска произошло возгорание в ресторане грузинской кухни, который располагается в здании по ул. Ленина, 12. Прибывшие на место ЧП пожарные не допустили распространения огня.

По информации спасательного ведомства, в подсобке ресторана загорелась вытяжка. Дым стал проникать в другие помещения, после чего 25 работников и гостей заведения вышли на улицу. Огнеборцы за полчаса потушили вытяжку и с помощью тепловизора проверили подсобное помещение на наличие других очагов горения.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 25 бойцов МЧС и 8 спецавтомобилей. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

1 февраля на территории Новосибирской области произошло 14 пожаров. В огненных ЧП погибли трое пенсионеров, которые проживали в разных районах НСО.

Иван ЛУДНОВ.

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