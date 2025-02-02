В Челябинске из-за невыключенного телевизора вспыхнула квартира

О нём в МЧС сообщили жильцы МКД, почувствовавшие запах гари в подъезле. На место оперативно прибыли огнеборцы, которые установили очаг возгорания. Однако, на сигналы сотрудников МЧС жители квартиры не отвечали.
Опасаясь, что им может грозить опасность огнеборцы приняли решение вскрыть дверь. Источник пожара находился в жилой комнате. Хозяев жилья внутри не оказалось.
По предварительной версии, пожар произошёл из-за короткого замыкания телевизора, который был оставлен включённым в розетку. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области напоминают, что при выходе из дома и на ночь нужно выключать из сети электроприборы.